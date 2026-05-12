快訊

影／魏平政證實 明天接受國民黨徵召參選彰化縣長

8旬母目睹爭家產悲歌…暴怒兄砍死弟 頸部、腋下都中刀

幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

聽新聞
0:00 / 0:00

駿吉財報／首季營收大成長卻仍陷虧損 每股淨損0.08元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

駿吉-KY（1591）12日公布2026年首季財報，首季營收1.3億元，雖然年增12倍，不過單季卻仍虧損319.6萬元，每股淨損（EPS）為0.08元。

公司指出，第1季獲利表現仍受轉型初期擴產、設備導入與新平台建置成本影響，短期損益認列仍處於調整階段。然而，隨著設備、材料與製造平台完成量產驗證並開始穩定出貨，相關營運動能已逐步浮現。綜合損益由負轉正，亦代表公司整體資產與營運價值正持續提升，顯示平台化布局已開始進入收成循環。

駿吉表示，目前平台相關業務已由單一產品與單一產線，逐步發展為多產品、多產線同步運作模式，訂單來源與合作據點亦持續擴大。隨著設備與材料陸續導入不同產線，訂單結構已逐步轉向多元化與延續性發展，有助於提升整體營運穩定度與長期成長能力。

在產能布局方面，公司指出，目前平台已具備完整量產基礎，包括設備持續投入量產運作、關鍵材料穩定導入製程，以及DDR記憶體產品正式進入持續出貨週期。隨著既有產線穩定運作及新產線陸續導入，整體產能已開始逐步提升，未來將依市場需求持續進行擴充與優化。公司認為，相較於傳統單點設備銷售模式，平台化架構具備更高營運槓桿，可隨產線擴張同步放大設備、材料與製造效益。

針對後續展望，駿吉表示，目前設備與材料平台已完成「量產、出貨、複製導入」三大階段，並正式進入「產能與訂單同步放大」的新成長週期。未來公司將持續聚焦於產線擴展速度、產能利用率及訂單轉換效率，深化與既有及潛在合作夥伴之合作關係，強化整體供應鏈整合能力。公司強調，隨著平台規模持續擴大及市場需求逐步回溫，營運動能有望持續提升，並進一步強化於半導體供應鏈中的整合角色與市場競爭力。

EPS 營收

延伸閱讀

華立財報／首季每股稅後純益2.47元 CCL營收逾倍數成長

櫻花財報／受惠 AI KITCHEN 銷售成長 首季每股純益1.87元

萬海財報／首季 EPS 2.73元 獲利76.7億元

驊陞營收／4月3.16億元、月增43% 營運逐步回穩

相關新聞

股東小確幸！ 台積電董事會拍板拉升季配息至7元

台積電（2330）12日召開董事會，會中重要決議如下：

台積電季配息提高每股配7元 擢升李進賢升任資深副總

台積電今日舉行董事會，通過第1季配息案增至每股配發7元，訂9月16日除息交易。

駿吉財報／首季營收大成長卻仍陷虧損 每股淨損0.08元

駿吉-KY（1591）12日公布2026年首季財報，首季營收1.3億元，雖然年增12倍，不過單季卻仍虧損319.6萬元，每股淨損（EPS）為0.08元。

英業達財報／第1季獲利創六年同期高 第2季營運有望再升溫

英業達（2356）12日召開法說會並公告今年第1季財報，歸屬母公司稅後淨利24.28億元，創下近六年同期新高，每股純益0.68元。對於第2季營運展望，總經理蔡枝安指出，不論AI伺服器、通用型伺服器需求持將持續成長，因此預期第2季業績成長動能將可望繳出優於第1季的成績單，並預期伺服器業務今年營收占比將可望挑戰五成水準。

中興電財報／第1季EPS1.94元 明年進入加速成長期

中興電（1513）12日公告，第1季稅後純益9.56億元，年增8.8％，每股稅後純益（EPS）1.94元，獲利創下同期新高。

仁寶財報／第1季獲利季增四成 每股純益0.45元

仁寶（2324）公告2026年第1季營運成果，歸屬母公司稅後淨利為19.67億元，較上季成長40％，每股純益0.45元。法人看好，仁寶美國德州新廠可望在今年第2季開始展現效益，屆時營運表現將有望持續攀升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。