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神達今年首季獲利創同期新高 EPS達1.1元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）受惠AI伺服器需求持續強勁，帶動今年首季稅後純益來到14.61億元，雖季減25.04%、但年增8.87%，創同期新高紀錄，每股純益達1.1元。

神達今年第1季營收318.64億元，季增4.38%、年增34.65%；毛利率9.21%，季減0.82個百分點、年減2.54個百分點；營益率3.72%，季減0.24個百分點、年減1.52個百分點。

對此，神達表示，主要受惠於整體產業環境持續向好。營運表現強勁，主要動能來自超大規模雲端資料中心機櫃客戶及雲端服務供應商需求穩健。此外，車用電子、智慧物聯網（AIoT）及車載資通訊產品出貨持續成長，進一步強化公司整體營運動能。

展望後市，神達總經理何繼武先前表示，儘管2026年外在環境變數很多，包含地緣政治與零組件缺貨漲價等問題，但神達仍將維持續成長，包含神達數位及神雲科技。

另，因應客戶需求，神達伺服器業務陸續啟動擴產，越南廠已開始生產，美國新廠則預計於第3季前量產。

神達

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