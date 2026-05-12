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創控Q1 EPS0.07元 連續兩年淡季穩定獲利

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創控董事長王禮鵬。圖／創控提供
創控董事長王禮鵬。圖／創控提供

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控（6909）公告2026年第1季財報營，第1季營收1.02億元、營業利益279萬元、稅後純益477萬元，每股純益（EPS）0.07元，已是連續兩年在淡季創造獲利表現。

創控表示，去年同期因配合客戶拉貨與驗收時程的安排形成高基期，今年第1季營運表現雖不及去年同期，但仍遠優於過往年度同期平均表現。

創控4月營收受惠新客戶與美國地區營收認列貢獻達3678萬元，比去年同期大幅成長54.78％，為歷年同期新高，也高於第1季平均單月表現，顯示公司營運穩定擴張，整體營運回歸逐季推升的正常淡旺季節奏。

創控表示，公司深耕並擴張半導體 AMC 市場布局，在半導體先進製程對製造環境潔淨度要求日益嚴苛的趨勢下，廠務端及設備端的AMC監控需求同步成長，尤其2奈米以下製程設備對AMC高精度監控需求剛性，在2奈米以下先進製程資本支出大幅成長之下，創控微環境暨設備環境應用產品的訂單及出貨也迎來相對高的成長空間，公司亦樂觀期待2奈米及更先進製程的AMC監控市場規模。

營收 EPS 奈米 半導體

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