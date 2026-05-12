英業達財報／第1季獲利創六年同期高 第2季營運有望再升溫

英業達（2356）12日召開法說會並公告今年第1季財報，歸屬母公司稅後淨利24.28億元，創下近六年同期新高，每股純益0.68元。對於第2季營運展望，總經理蔡枝安指出，不論AI伺服器、通用型伺服器需求持將持續成長，因此預期第2季業績成長動能將可望繳出優於第1季的成績單，並預期伺服器業務今年營收占比將可望挑戰五成水準。

英業達今年第1季合併營收為2,003.11億元、季增17％、年成長28％，毛利率5.1％、季減0.1個百分點，歸屬母公司稅後淨利24.28億元、季增17％，寫下六年以來同期新高，相較去年同期明顯增加43％，每股純益0.68元。

回顧英業達今年第1季營運表現，英業達指出，營收主要受惠於產品零組件漲價及客戶提前拉貨推動。產品出貨表現上，AI伺服器、通用型伺服器出貨動能都同步走強，加上PC業務受惠提前拉貨需求，在各產品類型皆向上成長之際，成為帶動英業達首季業績向上的主要關鍵。

對於第2季營運展望，蔡枝安指出， 有信心本季業績表現將會優於第1季，主要來自伺服器業務成長，營收表現上，L10出貨帶來的營收成長動能將會持續升溫，但不管L6、L10在出貨數量及業績貢獻都可望比第1季高。