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中興電財報／第1季EPS1.94元 明年進入加速成長期

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
中興電副董事長暨總經理郭慧娟。記者朱曼寧／攝影
中興電副董事長暨總經理郭慧娟。記者朱曼寧／攝影

中興電（1513）12日公告，第1季稅後純益9.56億元，年增8.8％，每股稅後純益（EPS）1.94元，獲利創下同期新高。

中興電目前在手訂單達431億元，中興電表示，持續消化並接單中，首季新接訂單達63億元，今年目標接單目標為260億元，其中來自於公部門約170億元，民間約80億元。

中興電表示，目前市場需求良好，包括能源開發計畫、離岸風電項目推動、汰舊換新以及半導體擴廠與國際大廠建置AI資料中心和電子數據機房（IDC）等，都帶動龐大的氣體絕緣開關（GIS）產品需求，尤其是電廠擴建都會帶動GIS相關支出，中長線營運動能無虞。

法人認為，隨著既有台電工程預計於今年年底後陸續完工、海外市場自關稅衝擊後恢復成長，加上已通過國內晶圓龍頭大廠設備認證、預計2027年開始出貨，明年將迎來新一波營收加速成長期。

外銷市場方面，中興電表示，主力在日本市場，而日本去年受到川普影響，但今年需求逐漸上來，另外也不會放棄美國市場，持續積極拓展，東南亞布局上，目前也已經進軍印度和越南市場，兩大塊市場皆由中國大陸的產能因應。

除了重電事業，受惠AI科技發展，發電機及機房空調業務近年也成長快速。中興電指出，一般而言，AI科技發展下，外界會想到像奇鋐等公司做伺服器水冷，但其實發電機空調是機房是不可少的設備，得供應給整棟大樓，而在電信業者與國際大廠於台建置IDC機房及AI研發中心帶動，預計今年業務可望成長15%。

氫能事業方面，郭慧娟表示，取得氫能巴士業務，研發支出大幅下降，主要合資對象為首都客運，未來將整合光電與儲能系統，以降低工業用戶電費為商業模式，拓展新市場。

資本支出規劃上，郭慧娟表示，今年預計約 15–20 億元，涵蓋GIS升級測試、關聯企業投資（拓展民營市場）、生質能設備代理與BOT 業務，以及 AI系統/設備建置。

展望今年，郭慧娟表示，AI、台電、能源及半導體建廠都帶來很好的市場商機，中興電目標是每一年都要成長，今年更是要逐季成長。

EPS

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