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仁寶財報／第1季獲利季增四成 每股純益0.45元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
仁寶董事長陳瑞聰。記者林澔一／攝影
仁寶董事長陳瑞聰。記者林澔一／攝影

仁寶（2324）公告2026年第1季營運成果，歸屬母公司稅後淨利為19.67億元，較上季成長40％，每股純益0.45元。法人看好，仁寶美國德州新廠可望在今年第2季開始展現效益，屆時營運表現將有望持續攀升。

受惠於無線通訊產品及AI伺服器等非PC業務持續成長，帶動首季合併營收達2,013.04億元，較上季成長5％，並較去年同期成長1％。

在非PC業務動能帶動下，第1季非PC業務營收占比由上季的29％提升至35％，朝全年40％的營收占比目標穩步邁進。獲利方面，受零組件價格上揚及電腦相關產品出貨下滑影響，第1季毛利率為5.3％，較上季5.8％略為下滑，但仍優於去年同期的5.2％。

在營業費用持續穩定控管下，第1季營業淨利為26.44億元，與上季持平，較去年同期小幅減2％。業外表現方面，第1季受惠於利息收入及匯兌收益挹注，業外收支貢獻4.47億元，較上季由負轉正，帶動第1季稅前淨利達30.91億元，較上季成長23％。歸屬母公司稅後淨利19.67億元，較上季成長40％，惟較去年同期減少10％，每股純益為0.45元。

營收 無線通訊 仁寶

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