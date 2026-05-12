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凌華今年首季獲利年增逾400% 創同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

邊緣AI運算解決方案領導品牌凌華（6166）今（12）日公布2026年第1季財報，在邊緣AI應用需求增長及市場布局成效逐步顯現，公司第1季稅後純益達3.42億元，季增90%、年增402.94%，創同期新高紀錄，每股純益（EPS）為1.57元。

凌華2026年第1季合併營收為34.4億元，年增約29%。在獲利結構方面，第1季營業毛利率維持在37%，營業淨利達4.17億元，營業利益提升至12%，營運效率及整體獲利能力已明顯回升。

各區域市場表現，美洲地區與亞太地區為本季主要的成長動能來源。美洲地區營收較去年同期成長101%，展現強勁增長；亞太地區年增48%，維持穩健成長態勢。歐洲地區營收表現相對平穩，較去年同期成長10%。

此外，凌華將參與6月舉行的COMPUTEX TAIPEI 2026，參展主題聚焦於「Edge AI Agent」與「Physical AI（實體AI）」。展示將AI代理（AI Agent）運算能力從雲端伺服器推向實體應用場景，實現更精準的邊緣應用。

凌華 營收 亞太

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