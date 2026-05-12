台積電季配息提高每股配7元 擢升李進賢升任資深副總

台積電今日舉行董事會，通過第1季配息案增至每股配發7元，訂9月16日除息交易。

台積電今日董事會通過首季財報，其中第1季合併營收1兆1341億元，稅後純益5724.8億元，每股純益為新台幣22.08元，為歷史次高、歷年同期新高。

儘管獲利成績優異，但董事會仍僅核准過2026年第1季每股配息7元的現金股利，其普通股配息基準日訂定為 2026 年 9月 22 日，除息交易日則為 2026 年 9 月 16 日。2026 年 9 月 18 日起至 9 月 22 日止，停止普通股股票過戶，並於 2026 年 10 月 8 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2026 年 9 月 16 日。

為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規畫，台積電董事會也通過312億 8430萬美元的資本預算，主要用於建置先進製程產能；廠房興建及廠務設施工程。

並核准於不超過200億美元額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Arizona。額度也是罕見的高水位，主要用於規避匯率波動風險。

另外，也通四位高階人事主管升遷案。包括擢升企業規劃組織副總經理李俊賢先生為資深副總經理；擢升品質暨可靠性組織資深處長吳怡璜先生為副總經理；擢升研究發展組織奈米製像技術發展資深處長辜耀進博士為副總經理；擢升營運組織智能製造中心資深處長呂金盛先生為副總經理。