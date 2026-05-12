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驊陞營收／4月3.16億元、月增43% 營運逐步回穩

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
驊陞科技董事長陳宏欽。驊陞科技／提供
驊陞科技董事長陳宏欽。驊陞科技／提供

驊陞科技（6272）12日公布4月營收3.16億元，月增43%，年減25%，今年前四個月營收10.20億元，年減25%，該公司表示，隨著記憶體供應緊張情況逐步緩解，客戶拉貨動能回升，中國大陸車市亦於第２季初現回溫，加上新事業布局開始挹注營收，營運自4月起已逐步回穩，營收將逐月提升，對後續成長動能持審慎樂觀看法。

驊陞表示，持續推動策略轉型，積極拓展新事業版圖。高速傳輸、先進熱傳及工業控制（工控）等新事業單位已於2026年起陸續取得訂單，並開始貢獻實質營收。

新事業的發展不僅拓展產品結構，也強化整體競爭力，有助降低單一產品線受景氣波動影響之風險。隨著業務規模逐步擴大，未來可望持續挹注營收與獲利表現。

驊陞指出，隨著記憶體短缺情況趨緩、中國大陸汽車市場出現回溫跡象及新事業訂單挹注，4月單月營收3.16億較上個月單月營收2.21億元明顯大幅成長，已回升至正常出貨水準，顯示營運已逐步脫離第1季低點。

展望後市，隨著訂單能見度提高、客戶需求回溫，以及產品出貨恢復正常，公司預期自第2季起營收將逐月提升，整體獲利能力亦有機會逐步改善。

面對產業市場波動，驊陞科技將持續強化與上游供應商之合作關係，提升採購彈性與供應穩定性，以降低外部不確定因素影響。同時，公司將持續深化核心技術發展，包括高速傳輸與散熱解決方案，並積極拓展工控等具長期成長潛力之市場。

管理階層表示，新事業目前已進入成長初期階段，隨著營收規模擴大及產品結構優化，未來將有助於提升整體毛利率與獲利品質。

整體而言，2026年第1季營運雖受外部供應環境影響而承壓，但隨著市場供需回穩與公司策略布局逐步展現成果，營運動能已自第2季開始回升。驊陞科技將持續精進經營效率，並掌握市場機會，致力為股東及投資人創造長期穩健價值。

營收

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