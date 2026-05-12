仁寶首季獲利年減10%、季增40% EPS0.45元

仁寶（2324）今日公告第1季營運成果，合併營收 2,013.04 億元，稅後歸屬母公司業主之淨利為 19.67 億元，季增40%，年減10%；每股盈餘0.45元。仁寶表示，主要是受惠於無線通訊產品及 AI 伺服器等非 PC 業務持續成長。

仁寶第1季合併營收達 2,013.04 億元，較上季成長 5%，維持季增態勢，較去年同期成長1%，值得注意的是，這是仁寶從2024年第4季以來，首次重返單季2000億元關卡，在無線通訊產品及 AI 伺服器等產品的成長動能帶動下，第一季非 PC 業務營收占比由上季的 29%提升至 35%，正朝全年 40%的營收占比目標穩步邁進。

獲利方面，受零組件價格上揚及電腦相關產品出貨下滑影響，第1季毛利率為 5.3%，較上季 5.8%略為下滑，但仍優於去年同期的 5.2%。在營業費用持續穩定控管下，第1季營業淨利為 26.44 億元，與上季持平，較去年同期小幅減 2%。

業外表現方面，第1季受惠於利息收入及匯兌收益挹注，業外收支貢獻 4.47 億元，較上季由負轉正，帶動第1季稅前淨利達 30.91 億元，較上季成長 23%。稅後歸屬母公司業主之淨利為 19.67 億元，較上季成長 40%，惟較去年同期減少 10%。第1季每股盈餘為 0.45 元。