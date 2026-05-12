股東小確幸！ 台積電董事會拍板拉升季配息至7元

台積電（2330）12日召開董事會，會中重要決議如下：

一、核准2026年第1季營業報告書及財務報表，其中第1季合併營收約新台幣1兆1,341億，稅後純益約新台幣5,724億8千萬元，每股盈餘為新台幣22.08元。

二、核准配發2026年第1季之每股現金股利7.0元，其普通股配息基準日訂定為2026年9月22日，除息交易日則為2026年9月16日。依《公司法》第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2026年9月18日起至9月22日止，停止普通股股票過戶，並於2026年10月8日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2026年9月16日。

三、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金312億8,430萬元，內容主要包括：1. 建置先進製程產能；2. 廠房興建及廠務設施工程。

四、核准於不超過美金200億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Arizona。

五、核准以下人事擢升案：

1. 擢升本公司企業規劃組織副總經理李俊賢先生為資深副總經理；2. 擢升本公司品質暨可靠性組織資深處長吳怡璜先生為副總經理；3. 擢升本公司研究發展組織奈米製像技術發展資深處長辜耀進博士為副總經理；4. 擢升本公司營運組織智能製造中心資深處長呂金盛先生為副總經理。