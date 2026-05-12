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巨漢財報／首季EPS6.72元 創同期新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
巨漢董事長王滄鍊（右）及總經理羅瑞鴻。記者李珣瑛／攝影
巨漢董事長王滄鍊（右）及總經理羅瑞鴻。記者李珣瑛／攝影

巨漢（6903）董事會12日通過今年首季財報。受惠於 AI 相關基礎建設需求穩健向上，巨漢2026年首季展現強勁的營運爆發力，營收與獲利雙雙創下歷史同期新高。經營團隊將持續透過領先的數位化管理與「雙引擎」業務布局，穩固百億元以上的在手訂單規模，確立未來數年的高度成長動能。

營運成果與展望：高階廠務需求持續暢旺，2026年首季營收與獲利大幅成長

巨漢 2026 年第1季營業收入達 19.26 億元，較去年同期大幅躍升 358.7%；營業毛利達6.05億元，年增474.4%；本期淨利達 4.43億元，年增 565.8%，單季每股盈餘（EPS）交出 6.72 元的優異成績單。受惠於全球 AI 浪潮與先進製程帶動的高階廠務強勁需求，巨漢截至今年4月，在手訂單金額為104億元，訂單能見度長達2至3年。憑藉此穩健的成長軌跡，公司將致力達成長期營運願景：於2030年前達成年營收100億元的里程碑，並持續維持業界領先的獲利率。

穩健經營，優質成長：AI 基礎建設與公共工程「雙引擎」發威

為兼顧營收的高度成長性與抗風險能力，巨漢持續深化「AI 基礎建設」與「公共工程」的雙引擎戰略。在成長動能方面，公司精準鎖定晶圓代工、先進封裝及 AI 算力中心等高資本支出領域，預期2026年AI相關營收佔比將突破 60%；在穩定防禦方面，公司策略性將公共工程營收占比維持在20%至40%，主攻具備高技術門檻的指標性案件，藉由政府預算保障與零倒帳風險的穩定現金流，為公司築起抵禦科技業景氣波動的堅實護城河。

巨漢的競爭優勢：BIM 數位賦能與「忠誠護城河」創造極致資本效率

為高效執行破百億規模的在手訂單，巨漢憑藉領先業界的BIM（建築資訊模型）與AI數位化管理系統，落實「施工前全尺寸模擬」與「模組化預製」，展現「零重工」的精準工程執行力。這不僅有效克服了產業缺工瓶頸，更將專案周期大幅壓縮至12到18個月，創造出極高的接單周轉率。此外，面對全台營建勞動力短缺的挑戰，巨漢運用充沛的現金流優勢，提供優於同業的付款條件與獲利保障，成功打造出忠誠的分包商夥伴網絡「巨漢聯盟」，確保在需求高峰期仍能優先取得優質勞動力。輔以公司37年來「零重大工安事故、零壞帳、與業主零工程訴訟」的完美三零紀錄，成功構築了同業難以跨越的競爭壁壘。

最大化股東報酬：承諾高配息與領先同業的 TSR 表現

巨漢在追求業務規模擴張的同時，始終將創造長期股東價值放在首位。2024年股利發放率高達 86%，並承諾未來的股利發放率目標將持續優於75%，將豐碩的營運成果與股東共享。在總股東報酬率（TSR）表現上，自 2022 年 7 月興櫃掛牌至2026年4月期間，巨漢創造高達 51.5% 的累計年化報酬率，遠勝同期台灣加權指數的 32.5%。展望未來，巨漢期許在邁向百億營收的道路上，持續為投資人創造優於大盤與同業的股東報酬，穩固其「AI 時代高獲利工程系統整合專家」的產業領先地位。

營收

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