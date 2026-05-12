輔信營收／4月1.67億元、年增23.65％ 專案新品陸續出貨

輔信（2405）12日表示，受惠海外資訊安全、零售與醫療等專案出貨挹注，加上子公司暄達醫學高階產品出貨成長，2026年4月合併營收達1.67億元，較去年同期成長23.65％；累計1至4月合併營收達5.87億元，年增3.52％。

今年全球經濟仍存在不確定性，然產業數位化轉型持續推進，AI應用由雲端延伸至終端與現場運算，帶動Edge AI與工業電腦相關需求成長，亦有助於輔信中高階機種出貨提升。

在海外專案穩定推進下，輔信2026年第1季合併營收達4.20億元，受惠美國市場資訊安全相關專案，以及日本市場互動式終端服務機（Kiosk）穩定交付與歐洲醫療 Panel PC專案出貨，帶動專案型與客製化業務比重提升，產品組合與本業獲利能力亦持續改善。

根據國際研究機構預估，全球邊緣 AI 市場未來數年將維持雙位數成長，製造業、工業應用與智慧場域將成為主要成長動能。輔信表示，公司將持續深化歐美日專案市場布局，聚焦智慧製造、醫療、機器視覺與商業自動化等應用領域，並提升Edge AI、客製化與系統產品比重，以擴大高附加價值業務布局。此外，部分海外專案亦展現持續拓展成果，以日本市場為例，Kiosk專案亦逐步延伸至其他零售通路領域，有助於後續專案布局與營運動能延續。

展望未來，輔信將持續深化高附加價值產品與專案型業務布局，穩步推進工業、醫療與 Edge AI 等應用市場發展，並持續優化產品組合與獲利結構，以提升整體營運體質與獲利能力。