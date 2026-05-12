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金像電財報／首季每股稅後純益達6.87元 居 PCB 每股獲利王
伺服器龍頭PCB供應商金像電（2368）12日公布財報首季每股稅後純益（EPS）達6.87元，為歷史新高，超越健鼎今年首季EPS 5.61元，居PCB每股獲利王。法人預估，金像電今年有望逐季成長。
金像電今日公布首季歸屬於母公司業主淨利約34.84億元，也同步改寫新高紀錄。
金像電今年首季營收為 193.42 億元，較去年同期增加 61.8%，反應訂單大幅成長。由於金像電因應客戶群的需求大幅成長，公司正積極多管齊下海內外擴廠以滿足客戶需求，隨著產能陸續開出，下半年台灣產能可較去年增加50%，泰國產能開出後更可望年增更達5~6倍，稼動率持續滿載，法人看好全年營運有望逐季成長，再創新高。
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