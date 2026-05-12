AI伺服器與非PC業務成長帶動 仁寶首季營收突破2千億元

仁寶今日公布第一季營運成果，仁寶指出，受惠無線通訊產品及AI伺服器等非PC業務持續成長，第一季合併營收達新台幣2013.04億元，較上季成長5%，並較去年同期成長1%，是睽違4季後，終於重返2000億元大關。

仁寶表示，在非PC業務動能帶動下，第一季非PC業務營收占比由上季的29%提升至35%，朝全年40%的營收占比目標穩步邁進。

獲利方面，仁寶指出，受零組件價格上揚及電腦相關產品出貨下滑影響，第一季毛利率為5.3%，較上季5.8%略為下滑，但仍優於去年同期的5.2%。在營業費用持續穩定控管下，第一季營業淨利為26.44億元，與上季持平，較去年同期略減2%。

業外表現方面，第一季受惠於利息收入及匯兌收益挹注，業外收支貢獻4.47億元，較上季由負轉正，帶動第一季稅前淨利達30.91億元，較上季成長23%。

另外，仁寶稅後歸屬母公司業主之淨利為19.67億元，較上季成長40%，惟較去年同期減少10%。第一季每股盈餘為0.45元。