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AI伺服器爆發 華碩首季品牌營收年增44%寫新紀錄

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
華碩。路透
華碩。路透

華碩（ASUS）今日舉行法說會，華碩財務長吳長榮指出，首季電腦和電競產品展現品牌力和營運韌性，伺服器也達到合理經濟規模和營收水準，帶動首季營業利益增長，也讓首季品牌營收創單季品牌營收新高。

華碩第一季展現了強勁成長，業績亮點與增長動能主要來自AI基礎設施（伺服器）的爆發性成長、AI PC的普及及商用市場的擴張。首季品牌營收達到1940.51億新台幣，較去年同期大幅增長44%。首季營業利益為105.02億新台幣，季增30%。每股盈餘（EPS）為13.2元。

各產品線成長部分，伺服器營收較去年同期成長約三倍。PC產品營收較去年同期成長25%。電競產品營收較去年同期成長超過20%。

吳長榮說，華碩展現相當強勁的季增長，若歸納目前公司營運與產業變化，公司看到兩個正向因素與一項營運挑戰，「第一個正向因素是伺服器部門的強勁增長，今年下半年有更明確的訂單與擴戶擴增的能見度，成為重要的成長主軸與助力。第二個正向因素則是核心事業：品牌PC與電競產品展現的品牌力、產品力以及供應鏈管理的韌性，在目前PC市場成本與價格波動較動盪的期間，我們展現了良好的營運成果與韌性」。

吳長榮表示，華碩現在面對的挑戰，主要是某些關鍵零元件（如記憶體與儲存相關產品）價格劇烈波動，「但如前所述，憑藉兩個正向營運因素，我們的管理目標與企圖心是持續透過華碩優異的品牌力、產品組合與營運韌性，把挑戰轉化為營運的另一個正向因素」。

營收 華碩 伺服器

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