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聯電股價漲停攀26年波段高峰 原來是有這麼多利多加持

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
時隔26年，股價再次重回百元價位的聯電（2303），受惠於與英特爾合作、以及成熟製程漲價題材發酵，股價4月以來強勢表態，12日開高走高，午盤亮燈強鎖漲停，漲停價104.5元攀26年來波段高峰。圖／聯合新聞資料照
時隔26年，股價再次重回百元價位的聯電（2303），受惠於與英特爾合作、以及成熟製程漲價題材發酵，股價4月以來強勢表態，12日開高走高，午盤亮燈強鎖漲停，漲停價104.5元攀26年來波段高峰。圖／聯合新聞資料照

時隔26年，股價再次重回百元價位的聯電（2303），受惠於與英特爾合作、以及成熟製程漲價題材發酵，股價4月以來強勢表態，12日開高走高，午盤亮燈強鎖漲停，漲停價104.5元攀26年來波段高峰。

法人指出，聯電與英特爾合作共同搶攻AI與高效能運算（HPC）市場，除聯電製造矽中介層提供給英特爾EMIB技術或其他封測合作夥伴外，雙方也合作12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）技術，2026年完成開發，2027年量產。

除與英特爾合作外，聯電新近的利多題材，還包括市場預期漲價5%-15%，還有實施庫藏股護盤、未來朝向先今封裝與矽光子發展等，激勵市場買盤大舉蜂擁，推升股價亮燈漲停表現強勢。

隨內外資法人紛紛上調聯電獲利預期，目標價也同步上移，目前以群益投顧的120元最高，其餘目標價均已被超越。隨聯電股價重返三位數大關，且後市前景正向樂觀，法人圈紛紛預期聯電股價還有高點可期。

聯電 英特爾

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