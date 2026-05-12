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英業達法說會／PC 全年出貨量持平 車用翻倍成長
除伺服器展望正向外，英業達（2356）於法說會上表示，PC部分以公司內部評估來看，今年仍會成長，只不過成長速度較伺服器慢；至於車用部分，公司將會持續投入，今年車用營收有望較去年達翻倍成長。
英業達總經理Jack Tsai指出，英業達第1季PC出貨量整體較上季成長，第2季來講應該是會持平，後面第3季、第4季目前看起來是比較偏向保守的估計，公司預期可能會往下掉。展望全年，公司認為 PC 的出貨量應該是持平，或者是比較個位數的向下調整，但是由於部分Key Component（關鍵零組件）漲價，導致產品單價都在向上提高，因此即便出貨量持平，營收部分仍是會成長。
至於車用部分，整體仍持續成長，且近幾年都有不小的成長幅度，今年來看營收應該會比去年至少超過兩倍以上，明年仍會持續成長。不過目前車用其實仍處於投資階段，因為客戶認證的時間比較久，目前來看仍會是投入大於支出。不過隨著車用營收規模逐漸成長，公司預期將會有不錯的獲利表現。
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