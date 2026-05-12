快訊

中華郵政全台ATM大當機！提款、轉帳均無法使用…網銀顯示維護中

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「3女將共同承擔」

淡江大橋遭疑「殺人護欄」公路局怒點名造謠 火花羅回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

中華資安法說會／看好AI資安需求升溫、海外布局發酵 全年展望樂觀

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
中華資安科技（7765）12日舉行2026年第1季法說會，總經理洪進福表示，今年在手訂單到年底有8-9億元，加上自有產品、海外市場持續成長，新興AI和雲端資安需求，對今年持續成長雙位數「非常非常審慎樂觀」。圖／記者黃晶琳／攝影
中華資安科技（7765）12日舉行2026年第1季法說會，總經理洪進福表示，今年在手訂單到年底有8-9億元，加上自有產品、海外市場持續成長，新興AI和雲端資安需求，對今年持續成長雙位數「非常非常審慎樂觀」。圖／記者黃晶琳／攝影

中華資安科技（7765）12日舉行2026年第1季法說會，總經理洪進福表示，今年在手訂單到年底有8-9億元，加上自有產品、海外市場持續成長，新興AI和雲端資安需求，對今年持續成長雙位數「非常非常審慎樂觀」。

中華資安今年首季財報中，受惠企業資安需求持續增長、包括紅隊演練等安全應用快速發酵，以及海外市場逐步開花結果，第1季累計營收5.97億元，季增3.6%，年增16%，稅後淨利1.37億元，季增15%，年增11%，每股純益3.38元，單季營收、獲利雙創新高。4月營收2.45億元，月增10.1%，年增75%，累計今年前四個月營收8.43億元，年增28.4%。

中華資安指出，三大業務線上季皆維持正向成長，資安訂閱服務營收達1.54億元，年增8%，專業服務營收達3.24億元，年增9%，商品銷售營收達1.19億元，年增56%，成為上季主要成長引擎。

洪進福表示，首季自有產品營收持續擴張，首季年增58%，海外市場表現亮眼，海外營收年增331%，在馬來西亞等東南亞市場已逐步建立在地合作夥伴機制，是未來國際化發展的重要基礎。展望2026年，目前一次性業務在手訂單規模約8至9億元，將於後續季度陸續認列；既有持續性營收穩定擴大，以及AI、雲端、OT工控、衛星與無人機等新興場域需求持續浮現，對全年營運維持高度樂觀看法。隨著AI資安、海外市場與新產品策略逐步發酵，中華資安有信心延續營收與獲利雙成長。

中華資安 營收

延伸閱讀

櫻花財報／受惠 AI KITCHEN 銷售成長 首季每股純益1.87元

中華電營收／4月、EBITDA創同期新高 每股純益0.48元拿下單月獲利王

雙喜臨門股 法人買盤挺 力領、倚天酷碁等搶鏡

AI 動能全面浮現帶動 高明鐵4月營收翻倍成長 全年獲利挑戰歷年新高

相關新聞

面板三虎為何集體暴走？群創衝15年高點、友達攻20元、彩晶重返票面

面板族群12日強勢回溫，群創（3481）在財報轉盈與AI先進封裝題材加持下攻上漲停，不僅改寫近15年波段高點，更爆出逾80萬張巨量成為盤面人氣核心；友達（2409）與彩晶（6116）同步放量走強，其中彩晶重返票面並亮燈漲停，形成低價股全面點火效應，帶動族群資金明顯回流。

聯電股價漲停攀26年波段高峰 原來是有這麼多利多加持

時隔26年，股價再次重回百元價位的聯電（2303），受惠於與英特爾合作、以及成熟製程漲價題材發酵，股價4月以來強勢表態，12日開高走高，午盤亮燈強鎖漲停，漲停價104.5元攀26年來波段高峰。

英業達法說會／PC 全年出貨量持平 車用翻倍成長

除伺服器展望正向外，英業達（2356）於法說會上表示，PC部分以公司內部評估來看，今年仍會成長，只不過成長速度較伺服器慢；至於車用部分，公司將會持續投入，今年車用營收有望較去年達翻倍成長。

中華資安法說會／看好AI資安需求升溫、海外布局發酵 全年展望樂觀

中華資安科技（7765）12日舉行2026年第1季法說會，總經理洪進福表示，今年在手訂單到年底有8-9億元，加上自有產品、海外市場持續成長，新興AI和雲端資安需求，對今年持續成長雙位數「非常非常審慎樂觀」。

華碩財報／首季 EPS 達13.2元 第2季伺服器業務看增200%

PC品牌大廠華碩（2357）12日公布今年第1季品牌財報，稅後純益97.97億元，季減14%、年減23%，每股純益達13.2元。展望本季，華碩預估，伺服器業務維持強勁增長動能，季增50%、年增200%。

英業達法說會／伺服器業務成長動能不減 全年展望樂觀

英業達（2356）12日舉辦法說會，並公告第1季財報，第1季歸屬母公司淨利24.3億元，季增17.1%，年增42.6%，EPS 0.68元。公司表示，目前無論是AI伺服器還是通用型伺服器，今年都將維持成長趨勢不變，全年度成長幅度偏樂觀。第2季營收預計將維持季增趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。