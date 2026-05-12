中華資安法說會／看好AI資安需求升溫、海外布局發酵 全年展望樂觀

中華資安科技（7765）12日舉行2026年第1季法說會，總經理洪進福表示，今年在手訂單到年底有8-9億元，加上自有產品、海外市場持續成長，新興AI和雲端資安需求，對今年持續成長雙位數「非常非常審慎樂觀」。

中華資安今年首季財報中，受惠企業資安需求持續增長、包括紅隊演練等安全應用快速發酵，以及海外市場逐步開花結果，第1季累計營收5.97億元，季增3.6%，年增16%，稅後淨利1.37億元，季增15%，年增11%，每股純益3.38元，單季營收、獲利雙創新高。4月營收2.45億元，月增10.1%，年增75%，累計今年前四個月營收8.43億元，年增28.4%。

中華資安指出，三大業務線上季皆維持正向成長，資安訂閱服務營收達1.54億元，年增8%，專業服務營收達3.24億元，年增9%，商品銷售營收達1.19億元，年增56%，成為上季主要成長引擎。

洪進福表示，首季自有產品營收持續擴張，首季年增58%，海外市場表現亮眼，海外營收年增331%，在馬來西亞等東南亞市場已逐步建立在地合作夥伴機制，是未來國際化發展的重要基礎。展望2026年，目前一次性業務在手訂單規模約8至9億元，將於後續季度陸續認列；既有持續性營收穩定擴大，以及AI、雲端、OT工控、衛星與無人機等新興場域需求持續浮現，對全年營運維持高度樂觀看法。隨著AI資安、海外市場與新產品策略逐步發酵，中華資安有信心延續營收與獲利雙成長。