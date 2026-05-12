華碩財報／首季 EPS 達13.2元 第2季伺服器業務看增200%

除伺服器展望正向外，英業達（2356）於法說會上表示，PC部分以公司內部評估來看，今年仍會成長，只不過成長速度較伺服器慢；至於車用部分，公司將會持續投入，今年車用營收有望較去年達翻倍成長。

2026-05-12 16:04