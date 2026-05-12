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華碩財報／首季 EPS 達13.2元 第2季伺服器業務看增200%
PC品牌大廠華碩（2357）12日公布今年第1季品牌財報，稅後純益97.97億元，季減14%、年減23%，每股純益達13.2元。展望本季，華碩預估，伺服器業務維持強勁增長動能，季增50%、年增200%。
華碩公布今年第1季品牌營收1940.51億元，季增2%、年增44%；毛利率13.8%，季減1個百分點、年減1.7個百分點；營益率5.4%，季增1.1個百分點、年減3.1個百分點。
展望第2季，華碩預估，PC產品營收季比、年比皆增10～15%；零組件業務年減10%，伺服器業務維持強勁增長動能，季增50%、年增200%。
此外，華碩將於今日下午舉行法說會，屆時將回顧今年首季財報，及釋出第2季及下半年展望。
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