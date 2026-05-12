英業達法說會／伺服器業務成長動能不減 全年展望樂觀

英業達（2356）12日舉辦法說會，並公告第1季財報，第1季歸屬母公司淨利24.3億元，季增17.1%，年增42.6%，EPS 0.68元。公司表示，目前無論是AI伺服器還是通用型伺服器，今年都將維持成長趨勢不變，全年度成長幅度偏樂觀。第2季營收預計將維持季增趨勢。

英業達總經理Jack Tsai表示，當AI伺服器建置到一定階段，就需要搭配上一定數量的通用型伺服器，因此目前來看GPU和CPU的比例將不會是先前的1:8或1:4，通用伺服器的需求將逐漸回升，而AI伺服器仍會持續成長。

目前英業達在伺服器業務上仍是以板卡為主要產品，出貨比重遠大於L10，不過未來兩者出貨量皆會持續增加，公司預計板卡的成長速度仍會高於L10，不過在L10持續成長的情況下，毛利率預計仍然會受到一定影響。

至於ASIC的部分，公司認為短期內仍是以北美四大CSP為主，中小型CSP自行開ASIC的機會不高。英業達目前在ASIC部分也是以板卡出貨為主，未來出貨量也將持續增加。