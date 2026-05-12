聽新聞
0:00 / 0:00
英業達法說會／伺服器業務成長動能不減 全年展望樂觀
英業達（2356）12日舉辦法說會，並公告第1季財報，第1季歸屬母公司淨利24.3億元，季增17.1%，年增42.6%，EPS 0.68元。公司表示，目前無論是AI伺服器還是通用型伺服器，今年都將維持成長趨勢不變，全年度成長幅度偏樂觀。第2季營收預計將維持季增趨勢。
英業達總經理Jack Tsai表示，當AI伺服器建置到一定階段，就需要搭配上一定數量的通用型伺服器，因此目前來看GPU和CPU的比例將不會是先前的1:8或1:4，通用伺服器的需求將逐漸回升，而AI伺服器仍會持續成長。
目前英業達在伺服器業務上仍是以板卡為主要產品，出貨比重遠大於L10，不過未來兩者出貨量皆會持續增加，公司預計板卡的成長速度仍會高於L10，不過在L10持續成長的情況下，毛利率預計仍然會受到一定影響。
至於ASIC的部分，公司認為短期內仍是以北美四大CSP為主，中小型CSP自行開ASIC的機會不高。英業達目前在ASIC部分也是以板卡出貨為主，未來出貨量也將持續增加。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。