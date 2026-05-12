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貿聯財報／第1季 EPS 11.66元 創同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

貿聯-KY（3665）12日公布第1季稅後純益22.73億元，創同期新高，季減17%，年增41%；第1季每股稅後純益（EPS）為11.66元，去年第4季EPS為14.17元，去年同期為8.49元。

貿聯表示，今年首季營收續創歷史新高，營收年增近3成，淨利年增逾4成。高效運算（HPC）業務繼續保持成長，但新舊平台的世代轉換，造成暫時性的組合及稼動率影響，車用與工廠自動化業務也有顯著的復甦，由於綜合業務間的毛利率高低差異，導致本季毛利率較上一季降低，費用率仍維持紀律管控，單季EPS 11.66元。

在各業務部門方面，首先是工業用部門，整體工業用業務大幅成長，季增11%，年增24%，其中半導體設備成長顯著，季增19%，年增23%，表現亮眼！工廠自動化業務也持續復甦。

至於資訊數據業務部門，HPC業務連續九季季成長，持續貢獻成長，年增125%。 車用業務部門，整體車用業務顯著復甦，為七季以來最高，季增9%，年增16%。電器業務部門，持續保守，受消費者信心影響，已連續六季衰退，然本季僅季減2%，已創連續衰退以來最小減幅。

營收 貿聯

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