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英特爾順風車催油門 聯電衝破百元大關、股價攻漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
聯電。本報資料照片
聯電。本報資料照片

聯電（2303）12日再展雄風，盤中工上漲停板104.5元，衝破百元關卡，創26年來新高，成交量達32萬張，並有超過6萬張漲停買單等著買。隨英特爾股價兩個月暴漲193%，聯電也跟進漲勢，自4月2日低點52.8元上漲至今日高點，波段漲幅達98%，接近翻倍。

英特爾因CPU迎來超級週期，股價3、4月合計大漲193%，漲勢驚人，而英特爾也持續耕耘先進封裝，聯電先前表示，與英特爾的合作，核心戰略為結合聯電的成熟／特殊製程優勢與英特爾的封裝技術，共同搶攻AI與高效能運算（HPC）市場。

先進封裝部分，聯電製造矽中介層（Interposer），並提供給英特爾的EMIB技術或其他封測合作夥伴，聯電強調，現階段已與超過十家客戶合作先進封裝方案，預期2026年會有超過35個新的設計定案（tape-out）。

另外雙方也合作12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）技術，預計2026年完成開發，2027年量產。聯電強調，與英特爾合作開發的12奈米FinFET技術，是將技術應用從22奈米延伸，主要鎖定AI邊緣運算、無線通訊（WiFi 7）等高效能消費性晶片。

目前聯電與英特爾合作推進的12奈米平台，相關製程技術完成導入，並正於美國亞利桑那廠區進行驗證，後續將進入量產。

法人指出，邊緣AI應用持續商業化，用於通用型伺服器的晶片需求預計也將復甦，推升成熟製程晶片出貨，法人看好聯電下半年營運表現，在特殊製程專案帶動下，表現將優於上半年。

聯電4月合併營收226.6億元，年增10.8%；累計今年前4月合併營收837億元， 年增6.88%。

聯電 英特爾 成交量

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