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面板三虎為何集體暴走？群創衝15年高點、友達攻20元、彩晶重返票面

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
群創。聯合報系資料照
群創。聯合報系資料照

面板族群12日強勢回溫，群創（3481）在財報轉盈與AI先進封裝題材加持下攻上漲停，不僅改寫近15年波段高點，更爆出逾80萬張巨量成為盤面人氣核心；友達（2409）與彩晶（6116）同步放量走強，其中彩晶重返票面並亮燈漲停，形成低價股全面點火效應，帶動族群資金明顯回流。

群創首季財報表現亮眼，合併營收666.44億元、營業淨利15億元、稅後純益17.9億元，每股純益0.2元，成功擺脫去年第4季虧損陰霾。4月營收212.37億元，年增11.8%，累計前４月營收878.81億元、年增17.3%，顯示營運動能持續回升。

展望第2季，群創表示，儘管全球總體經濟仍具不確定性，但受惠首季拉貨動能延續，面板需求可望維持「審慎樂觀」，公司將透過產品組合優化與雙軌轉型策略，持續強化非顯示器業務布局，推動全年營運穩健成長。

更受市場關注的是AI與先進封裝題材發酵。市場傳出，群創布局多年的扇出型面板封裝（FOPLP）已切入SpaceX供應鏈，並有望與台積電（2330）在AI與HPC領域展開龍潭廠合作。雖然公司不評論市場傳聞，但董事長洪進揚在股東會年報中強調，群創在先進封裝領域已站上「第一領先群」，並於玻璃鑽孔（TGV）技術提前布局，鎖定AI長線商機。

盤面表現上，群創盤中攻上35.5元漲停價，改寫2011年2月以來約15年高點，並爆出逾80萬張大量，漲停委買單高掛18萬張以上，買氣極為強勁。族群同步擴散，友達爆出逾50萬張大量大漲逾6%，挑戰重返20元關卡。

值得注意的是，彩晶同步亮燈漲停並重返票面關卡，成為低價面板股資金點火代表，進一步強化族群擴散效應。法人指出，面板三雄齊步走強除了題材推動，也透露資金重新評價低基期族群的訊號。

成交量結構方面，群創與友達分居台股成交量前二大，彩晶亦躋身前十大熱門成交股，顯示資金明顯回流面板族群。法人認為，在AI帶動先進封裝與終端應用擴散下，面板族群成為短線盤面資金重要觀察焦點。

群創 彩晶 營收

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