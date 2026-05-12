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千金股再加一！愛普強鎖漲停至1,055元 創歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報資料照 游艾玲
台股示意圖。圖／聯合報資料照 游艾玲

記憶體族群近日表現強勢，宜鼎（5289）、群聯（8299）12日都再創新高，而記憶體IC設計/IP公司愛普*（6531）今日也衝上千元大關，漲停至1,055元，突破2021年4月的高點，創下歷史新高。

愛普受惠AI加速器與高效能運算（HPC）需求爆發，核心技術S-SiCap™（堆疊式矽電容）成功切入美系半導體大廠供應鏈，營運動能強勁。堆疊式矽電容是將超高密度電容做在矽晶圓上，並透過堆疊方式整合至AI先進封裝中。由於AI加速器運算時瞬間電流變化劇烈，堆疊式矽電容可在更靠近晶片的位置快速補電，提升供電穩定性。

愛普先前在法說會中表示，2026年將是公司技術轉型後的「成長爆發年」。主要動能來自以下三大領域，S-SiCap部分，第三、四代S-SiCap產品已正式進入量產。而應用於Interposer（中介層）的嵌入式技術（IPD）預計於今年下半年快速成長，成為HPC市場解決電源雜訊的核心方案。

另外，愛普的VHM（極高頻寬記憶體）技術針對生成式AI應用，提供較傳統HBM更具成本與效能優勢的解決方案。VHM 是一種「記憶體架構技術」，能透過較低成本的記憶體組合，模擬出接近 HBM 高頻寬效果，適合用在邊緣AI、推論ASIC、中階AI加速器等。

愛普表示，目前以NRE（委託開發服務）為主，但與客戶合作的異質整合（WoW）技術已進入關鍵驗證階段，為2027年後的長期動能定基。

第三動能為新一代ApSRAM™成功滲透Edge AI與穿戴裝置市場，取代傳統DDR記憶體，預計今年將維持穩定毛利並擴大市占率。

愛普4月營收持續表現亮眼，達8.04億元，月減1.3%，年增92.9%；累計前四月營收29.05億元，年增109.1%。愛普今股價急拉漲停，衝至1,055元鎖死，波段漲幅達119%，超越宜鼎、群聯。

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