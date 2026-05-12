群光（2385）昨（11）日召開法說會，公布首季稅後純益14.56億元，季增93%，年減8.6%，每股純益2元。公司預期，本季背光高階鍵盤出貨持續升溫，營收、毛利率都將走揚。因應上游原物料漲價，將陸續調漲鍵盤報價，漲幅約10%至15%。

群光昨天並公布4月營收72.73億元，月減17%，年減9%；前四月營收301.44億元，年減3.7%。法人預期群光本季營收有望季增一成。

群光首季毛利率16.1%，季減0.7個百分點，年減2.4個百分點；營業利益17.26億元，季增11%，年減19%；業外包括匯損約7億元，投資收益5.4億元，及1億元利息收入等綜合考量；稅後純益14.56億元，每股純益2元。

群光並看好筆電鏡頭模組受惠於PC高值化趨勢，隨商用PC出貨比重拉高，也有利拉升產品單價（ASP）。

近年群光集團積極擴大泰國布局，去年泰國營收占比約27%，今年有望拉高到30%至35%。中國大陸以東莞、吳江及重慶三大廠區為主，營收占比約七成。