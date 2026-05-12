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電信三雄4月獲利亮眼

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄昨（11）日公布自結4月與前四月獲利，中華電信（2412）4月每股純益0.48元，單月每股獲利稱冠三雄；前四月每股純益則以台灣大1.84元最高。

中華電信結算，4月營收205億元，年增7.6%；歸屬於母公司業主淨利37.3億元，年增9.7%，營收、EBITDA創同期新高，每股純益0.48元。前四月營收804.9億元，年增7.5%；歸屬母公司業主淨利138.4億元，年增4.8%，每股純益1.78元，營收、獲利均超越財測目標。

台灣大4月營收156.7億元，年增1.8%；稅後純益14.3億元，年增32.6%，每股純益0.47元。前四月營收654.5億元，年增3%；稅後純益為55.7億元，年增19%，每股純益1.84元。

遠傳4月營收95.40億元，年增11.3%；稅後純益13.09億元，年增23.8%，每股純益0.36元。前四月營收373.44億元，年增7.9%；稅後純益50.17億元，年增16.7%，每股純益1.39元。

中華電信 營收

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