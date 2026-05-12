電信三雄4月獲利亮眼

臺灣證券交易所為提供投資人前瞻且多元的資產配置新視角，並厚植台灣資本市場競爭力，將於18日舉辦線上「AI領航×璞玉發光–台灣資本市場成長論壇」，以「AI領航」、「璞玉發光」兩大主軸，從資本市場角度詮釋台股長期發展的雙軌架構。

2026-05-12 00:14