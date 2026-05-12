至上第1季每股賺3.91元

半導體通路商至上（8112）昨（11）日公告首季稅後純益21.03億元，創單季新高，季增18.5%，年增956%，每股純益3.91元，一季就賺去年全年獲利超過七成水準。

至上是三星在台指標性代理商，近期記憶體缺貨大漲價，至上同步受惠，推升上季獲利創新高。至上截至去年底為止，手上庫存拉高到約339億元，比去年第3季底高出近百億元，也比前一年同期高出百億元左右，在如今記憶體「有貨為王」的情況下，可望明顯挹注獲利，今年整體營運有機會挑戰歷史高峰。

展望後市，至上先前表示，本季伺服器應用DRAM報價約上漲四成，Flash報價上漲近三成，預期第3季記憶體價格應續揚，惟DRAM過去幾季漲勢又快又猛，漲幅可能會稍微收斂。

至上指出，接下來隨著AI應用持續演進，進入新的階段，可能會需要更多的儲存空間，所以大家評估Flash後續的市場需求，可能將會大量增長。

對於整體記憶體報價上漲趨勢，至上直言，這波價格漲幅「前所未見」，但原廠顯得老神在在、頗有信心，因為原廠手上掌握很多大客戶的合約，而該公司是拿銷售佣金，隨著記憶體價格上漲，推升營收表現，利潤自然也水漲船高。

另外，受到記憶體價格明顯提高影響，至上評估，今年手機市場出貨量肯定會下滑，搭載的記憶體容量也可能下修，相關報價仍與客戶協商中，惟公司有伺服器應用這塊可以大幅度彌補，這可從首季業績增長看出來。