祥碩第1季獲利創高 季增逾23% 每股純益24.85元

高速傳輸介面晶片廠祥碩（5269）昨（11）日公布首季財報，即便單季營收持平前一季，在本業維持穩健、業外收益挹注下，獲利季增逾23%，稅後純益18.5億元，改寫單季新高，每股純益24.85元。

祥碩將於今（12）日召開法說會，說明上季財報細節與後市展望，預料USB4與PCIe新品進度及新客戶貢獻時程，將是焦點。祥碩昨天股價跌20元、收1,390元。

祥碩結算，首季營收35億元，與去年第4季持平，年增39.5%；毛利率50.8%，季減0.5個百分點，年減4.3個百分點；營益率23.1%，季增0.2個百分點，年減6.9個百分點；稅後純益18.5億元，季增23.4%，年增51.6%，每股純益24.85元。

法人分析，祥碩首季獲利改寫新猷，顯示公司在高速傳輸晶片市場仍具高度獲利能力；後續營運將聚焦USB4放量速度、PCIe產品線出貨、新客戶下半年貢獻，以及AI高速互連需求能否進一步轉化為營收成長。

展望後市，祥碩營運主軸仍聚焦高速傳輸規格升級。法人指出，隨PC、伺服器、高效能儲存及邊緣裝置持續升級，USB4、PCIe等高速傳輸介面需求將持續擴大，助益祥碩USB4產品出貨續強，伴隨PCIe Gen4開始出貨，有助帶旺今年營運；祥碩並已拿下代工新客戶，預計今年下半年開始貢獻營收，成為後續營運成長重要動能之一。

祥碩後續將投入PCIe Gen5及PCIe Gen6研發，強化新一代高速傳輸產品布局，進一步掌握AI裝置、外接GPU、高速儲存及AI加速器互連等應用商機。