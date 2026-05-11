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和椿財報／智慧製造機器人訂單需求增溫 首季稅後純益1.14元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
和椿科技攜手戰略合作夥伴，推出的三款AI機器人。和椿／提供
和椿科技攜手戰略合作夥伴，推出的三款AI機器人。和椿／提供

AI與機器人自動化解決方案專家和椿科技（6215）董事會通過第1季合併財報，合併營收7.73億元，年增58.7%，受惠於設備與模組、機器人及其他主力產品線營收齊揚，稅後純益0.94億元、年增212%，每股稅後純益1.14元，單季獲利已達2025年全年度2.08元的54.8％。

和椿同時公布4月合併營收3.33億元、年增86.9%，累計前四月合併營收11.06億元、年增66.2%，皆創下歷史新高，訂單能見度並看到第2季末。顯示和椿成功從零組件供應商轉型為高附加價值的「AI智慧機器人整合解決方案商」。

和椿指出，隨著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳揭示「機器人時代」正式降臨，全球產業鏈正迎來從虛擬AI邁向物理AI的新世代。

和椿之所以能從傳統設備與零件供應商，成功升級為AI智慧機器人整合解決方案商，關鍵在於長期深耕自動化、智慧製造、機器手臂及相關核心零組件與模組設備領域，累積深厚技術實力與場域整合經驗。

目前，和椿已與全球知名服務型機器人品牌普渡及優必選等建立戰略合作關係，機器人產品涵蓋清潔、安防、工業搬運等應用場域，其核心運算平台也逐步導入NVIDIA邊緣AI運算晶片，將高效能AI算力導入智慧工廠、智慧商辦、智慧旅館等多元場景。

透過軟硬體整合優勢，和椿旗下機器人產品在視覺辨識精度、動態避障反應速度、多機調度等關鍵技術指標上，已具備國際競爭力，並成功切入AI基礎建設、AI伺服器、高階半導體與電子產業等高階智慧製造的重要供應鏈地位。

在全球勞動力長期短缺與產業智慧化升級趨勢下，機器人產業已從過往單純的機械手臂應用，逐步演進至具備自主決策能力的機器人時代。

機器人的發展方向，不再只是「讓機器動起來」，而是朝向具備理解環境、適應環境與自主互動能力的「具身智慧（Embodied AI）」持續進化。

和椿憑藉AI軟體模擬、多元場景驗證與整合解決方案能力，能有效協助客戶打造高度客製化的智慧製造應用，大幅提升導入效率與生產效益，成為公司訂單能見度維持高檔的重要關鍵。

展望未來，和椿對於整體營運正向成長深具信心，強調將持續深化AI運算平台與機器人整合技術的研發投入，積極掌握全球機器人產業高速成長所帶來的高附加價值商機。隨著客戶擴產與智慧化升級需求趨勢持續明確，將對未來整體營運成長與訂單能見度注入強勁的成長動能。

機器人 營收 科技

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