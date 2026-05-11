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大聯大營收／4月1,273億元、年增38.7% 創同期新高
大聯大（3702）11日公告2026年4月營收達新台幣1,273.3億元，年增38.7%，創歷史單月次高及同期新高；累計前4月營收來到4,438.3億元，較去年同期成長30.3%。
大聯大指出，隨著全球AI基礎設施建置持續加速，高效能運算與大型資料中心規模持續擴大，推動供應鏈電子元件拉貨動能全面走強，AI伺服器與傳統伺服器需求同步擴張，並延伸帶動高密度儲存、高速互連、記憶體、電源管理及網通等各項應用元件需求全面提升，多元需求匯聚形成強勁的結構性成長動能。
在上述趨勢帶動下，大聯大今年4月營收為1,273.3億元，年增38.7%，創歷史次高、同期新高。累計前4月營收4,438.3億元，較去年同期成長30.3%，顯示高基期下成長動能仍具高度韌性。
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