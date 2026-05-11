動力財報／第1季EPS賺0.75元 獲利年減逾五成

動力-KY（6591）公布2026年第1季合併營收3.25億元，年減25.45％，毛利率為24.42％，歸屬於母公司稅後淨利3,094萬元，每股稅後盈餘(EPS)0.75元，分別較去年同期減少52.03％、56.14％。動力表示，第1季獲利表現較去年同期減少，主要受到今年以來上游晶片、DRAM與GPU加大於AI應用供應，使得泛電競市場供貨受排擠效應影響客戶拉貨節奏出現遞延，進而壓抑整體營運表現。

動力2026年4月合併營收為90,424仟元，月減15.82％。累計2026年1至4月合併營收4.16億元，較去年同期減少33.81％。動力指出，觀察AI PC與高階電競PC為國際品牌客戶產品升級重點，終端裝置對散熱效能、風壓、轉速、低噪音與穩定性的要求持續提升，有助支撐泛電競風扇產品需求。尤其高階 GPU、CPU 功耗提高，帶動顯示卡風扇、機殼風扇與高效能散熱風扇規格升級，雖短期客戶拉貨節奏受供應鏈因素影響，但整體泛電競散熱仍維持一定市場動能。

動力除了穩固泛電競應用核心業務外，並戮力深化高階氣冷風扇技術開發，朝高風壓、高轉速、高可靠度、長壽命與低噪音等產品規格升級方向，滿足終端裝置效能提升與高密度設計下的散熱需求，以提高集團拓展多元利基市場應用之競爭力，加速拓展客戶基礎與產品應用範圍，為未來接單動能增添成長契機。