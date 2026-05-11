中華電營收／4月、EBITDA創同期新高 每股純益0.48元拿下單月獲利王

中華電信（2412）11日公布4月自結合併營收為205億元，年增7.6%，營業淨利為48.3億元，歸屬於母公司業主之淨利為37.3億元，年增9.7%，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為82.4億元，營收、EBITDA創同期新高，每股純益0.48元，拿下單月獲利王。

累計前4月，中華電信合併營收達804.9億元，年增7.5%，營業淨利為179.4億元，歸屬母公司業主淨利為138.4億元，年增4.8%，每股純益1.78元。中華電信強調，累計營收、營業淨利、稅前盈餘、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。

中華電信表示，4月受惠於資通訊業務維持強勁成長動能 ，電信核心業務穩健成長，加上智慧型手機銷售表現亮眼，及子公司受AI需求強勁帶動銷貨成長，推升單月營收年增7.6%，單月營業收入及EBITDA均創歷年同期新高，整體營運表現亮麗。

資通訊業務部分，中華電信指出，主要成長動能來自大型資料中心與AI伺服器機房建置案陸續完工交付，帶動智慧聯網、IDC雲端與資安業務營收持續攀升，成為營收成長的重要挹注來源。此外，4月亦完成多項整合型智慧電表及票務系統延續性專案，顯示中華電信持續深化策略性專案布局成果，進一步帶動整體資通訊業務營收年成長接近30%。

在網路韌性相關業務方面，中華電信指出，受惠於去年底完工的國際海纜SJC2與Apricot，以及衛星服務應用場域持續拓展，相關經常性收入持續穩定挹注，帶動國際電路及衛星通信營收分別年成長9%及8%，逐步展現公司在網路韌性服務佈局上的成果。

電信核心業務持續維持穩健成長。中華電信表示，行動服務營收持續受惠於5G升速客戶數增加，帶動月租型收入穩步提升，加上漫遊業務持續成長，整體行動服務營收持續攀升。固網寬頻業務方面，隨市場對高速頻寬需求持續提升，4月300Mbps以上的高速寬頻用戶數年增13.5%，帶動固網寬頻營收較去年同期增加，顯示用戶升速趨勢持續深化。

在網路技術方面，中華電信指出，為因應「2026大甲媽祖遶境進香」活動期間龐大人潮所帶來的行動通訊需求，除針對繞境動線周邊基地台進行容量擴充，並同步配置低軌衛星機動支援外，更於大甲鎮瀾宮核心區域啟用5G SA網路切片（Network Slicing）技術，透過「專頻專用」頻寬保障機制，全力支援現場高解析度直播及即時影音傳輸需求。

中華電信強調，將持續強化行動通訊網路建設與智慧化維運，提升大型活動期間的承載與應變能力，讓民眾無論日常使用或參與各式盛事，皆能享有穩定、優質的行動網路服務。