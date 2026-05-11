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遠傳營收／最強4月每股純益0.36元 為同期新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
遠傳電信。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

遠傳電信（4904）11日公布2026年4月營運表現，遠傳表示，受惠於創新資費方案推動用戶升級5G、母親節檔期帶動手機銷售動能，以及智慧資通訊與個人數位生活服務穩健挹注，4月各項營運指標再度改寫同期新高。

遠傳表示，4月合併總營收95.40億元，年增11.3%，合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）32.94億元，年增6.1%，稅後純益13.09億元，年成長率23.8%，延續穩健成長動能每股純益0.36元，同樣刷新4月歷史新高。累計前4月，遠傳合併總營收373.44億元，年增7.9%，合併EBITDA為133.7億元，年增6.3％，稅後純益50.17億元，年增16.7%，累計每股純益1.39元，整體營運動能持續向上。

遠傳指出，以創新資費方案成功擴展客群版圖，繼2025年推出「優雅樂活」服務廣受好評，今年4月再推出「青春同行588」方案，將日常消費轉化為上網流量，成功吸引年輕族群申辦。此外，母親節檔期熱潮帶動家電方案與手機銷售動能同步增溫，推升行動服務表現，4月份行動服務營收達52.71億元，年成長率3.1%，創下自2021年3月以來連續62個月正成長。月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）年成長2.2%，月租型用戶5G滲透率提升至48.7%，持續領先業界。

此外，遠傳持續拓展個人數位生活圈，4月全新推出一站式餐飲服務平台「去哪吃 Taste Taiwan」，串聯搜尋、訂位到用餐的完整流程，全面優化消費者用餐體驗，同時切入餐飲產業數位轉型需求，展現平台經濟的落地成果。此外，遠傳持續深耕本土內容，攜手Spotify舉辦本土音樂節「ID.音樂節」，推廣在地娛樂文化。4月份遠傳friDay影音與展演票務，以及「遠傳守護網」等服務皆維持雙位數年成長，帶動整體個人數位生活服務同步保持雙位數年增率，成長動能穩健。

在企業智慧資通訊方面，遠傳指出，雲端、物聯網及資安相關服務需求持續升溫，帶動整體企業智慧資通訊營收維持雙位數年成長。遠傳於甫落幕的「台北國際安全科技應用博覽會」中，展出自主開發的AI平台「遠傳智靈」，聚焦防詐應用、企業IT系統維運及多元場域的實際落地成果，展現在企業資安與智慧應用領域的整合實力。

遠傳電信 營收 遠傳

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