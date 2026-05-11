台灣大營收／拿下累計前4月電信獲利王 每股純益1.84元

台灣大哥大（3045）11日公布4月營運表現，在三大引擎帶動下，4月自結合併營收156.7億元，年增1.8%，營業利益19.9億元，稅後純益14.3億元，年增32.6%，每股純益為0.47元，略低於中華電信的0.48元。台灣大累計前4個月合併營收654.5億元，年增3%，營業利益79.2億元，年增17%，稅後純益為55.7億元，年增19%，每股純益1.84元，拿下電信累計每股獲利王寶座。

台灣大表示，三大成長引擎持續健康輸出動能，推升營收及獲利，Telco電信本業新增Mac等獨門方案熱銷帶動ARPU穩健成長，行動服務營收年增約3%，寬頻產品助力下，家戶事業營收亦有16%年增；Telco+ 企業事業受惠 AICT專案與AIDC相關貢獻，營收維持雙位數增幅；Telco+Tech科技事業則因品牌電商業務持續擴張，momo營收亦連續兩月呈現正成長。

獲利方面，台灣大表示，各業務動能同步增溫，AI超人計畫持續優化營運效率，帶動4月合併營業利益年增22%，輔以權益法投資獲利增長，稅後淨利年增37%，每股純益0.47元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，AI開啟台灣大黃金十年，營運穩健增溫；面對百工百業AI升級需求，台灣大持續深化Telco+企業事業布局，帶動今年第1季相關營收較去年同期成長26%。近期亦攜手具備NVIDIA Cloud Partner優先配貨權的國際算力策略合作夥伴GMI Cloud，引進市場最強大的NVIDIA算力基礎設施。台灣大進一步整合高效能GPU算力、專屬網路專線與電信級資安防護，首創「算力與專線完整解決方案」服務模式，為企業打造AI升級的最佳起飛甲板。