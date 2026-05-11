祥碩財報／首季賺逾二個股本 稅後純益18.5億元創新高

高速傳輸介面晶片廠祥碩（5269）11日公布首季財報，單季營收與上季持平，但在本業維持穩健，加上業外挹注下，稅後純益達18.5億元，改寫單季新高，季增23.4%、年增51.6%，每股稅後純益24.85元，獲利表現明顯優於營收成長幅度。

祥碩第1季營收35億元，與上季持平、年增39.5%；毛利率50.8%，季減0.5個百分點、年減4.3個百分點；營益率23.1%，季增0.2個百分點、年減6.9個百分點；稅後純益18.5億元，季增23.4%、年增51.6%，每股稅後純益24.85元。

法人認為，市場聚焦祥碩在AI基礎建設與邊緣運算的高速互連布局，公司在CES 2026發表PCIe Switch與USB4裝置端解決方案，主攻AI邊緣運算、eGPU、高效能儲存與AI加速器互連等應用，有助拉升高速傳輸晶片在AI場景的滲透率。

展望後市，祥碩已拿下代工新客戶，預計今年下半年開始貢獻營收，加上USB4持續放量、PCIe Gen4開始出貨，法人看好今年營運有望延續成長動能。