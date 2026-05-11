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崇越4月營收67.8億元 寫歷史次高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越董事長潘重良。圖／本報資料照片
崇越董事長潘重良。圖／本報資料照片

AI浪潮帶動半導體先進製程持續推進，半導體及光電關鍵材料整合服務領導廠商崇越（5434）今（11）日公告4月營收，繼今年3月創下單月破 70 億元的歷史里程碑後，4 月營收動能依舊強勁，達 67.8 億元，創下歷史單月次高，年增率達 16.4%。

崇越第一季營收、淨利及 EPS 均創下單季新高紀錄，第2季開局延續成長軌道，累計前四月合併營收達 253.1 億元，較去年同期成長 17.3%，展現亮眼的成長動能。

崇越表示，隨AI、高效能運算（HPC）應用持續擴大，推升崇越科技相關關鍵材料─光阻、爐管石英、晶圓載具、研磨液等出貨暢旺。展望未來，隨著崇越科技持續開拓美國、日本、東南亞等海外市場，以及半導體材料銷售與環保綠能工程雙引擎帶動下，預期 2026年營運將維持高檔，全年營運規模有望再創歷史新高。

營收 半導體 崇越科技

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