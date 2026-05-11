群創財報／首季EPS 0.2元 預期面板需求將維持「審慎樂觀」

群創（3481）董事會11日通過今年首季財報，公布2026年第1季營運成果，合併營收為新台幣666億元，營業淨利為新台幣15.0億元，稅後淨利為新台幣17.9億元，基本每股盈餘為新台幣0.2元。折舊及攤銷為新台幣79億元，資本支出為新台幣28億元。

2026年第1季營收以產品應用別區分，車用產品為42%、電視為25%、手機及商用產品為17%、可攜式電腦為13%、桌上型螢幕為3%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為56%及44%，其中顯示器領域群區分消費性顯示器及商用顯示器營收占比43%及13%。

回顧2026年第1季，儘管適逢春節長假，但在本年運動賽事及記憶體漲價預期心理的帶動下，品牌客戶提前拉貨趨勢顯著。受此激勵，本季營收季增 17.5%；毛利率與 EBITDA 利益率亦分別同步增長到 14.4% 及 14.1%，帶動本期淨利轉正。未來，公司將持續透過產能優化與多元化布局策略，確保整體營運穩健。

展望2026年第2季，即便全球宏觀經濟仍具不確定性，但受惠於首季拉貨動能的延續，預期面板需求將維持「審慎樂觀」態勢。公司將靈活調整產品組合以應對市場波動，並持續推動「雙軌轉型」策略，深耕非顯示器領域之多元發展。期盼在首季回溫的基礎上，帶動全年經營績效穩健成長。

根據對當前業務狀況的評估，群創光電對於2026年第2季的展望如下：

Non- display sector (非顯示器領域群)持平。

Non-commodity sector (商用顯示器)季減1-3%。

Commodity sector (消費性顯示器)季增1-3%。

Up low single digit % QoQ。