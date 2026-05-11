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天鈺法說會／董座：第2季全產品線成長 下半年營收優於上半年

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

面板驅動IC廠天鈺（4961）11日召開法說會，董事長林永杰表示，第2季包括面板驅動IC、電源管理IC及其他半導體產品都將成長，帶動第2季整體營收優於第1季；展望下半年，營收也將比上半年好。隨成本上揚，產品價格趨勢往上，部分品項將依客戶情況調整售價。

天鈺第1季營收45億元，季增13%、年減3.4%；毛利率27.8%，與前一季持平、年減1.5個百分點；營益率6.5%，季增4.3個百分點、年減4個百分點；稅後純益2.24億元，季增18%、年減43%，每股稅後純益1.86元。

林永杰指出，第1季營收成長主要來自其他半導體產品，其中電子貨架標籤（ESL）產品成長強勁，推升其他半導體營收占比攀升至34.95%。若加計電源管理IC，第1季非顯示類產品營收占比約46%，已接近公司營收半數。

展望產品動能，林永杰表示，顯示產品線仍是天鈺最大營收來源，第2季至第3季將持續推進高刷新率顯示器、電視、筆電及投影機等應用；電源管理產品則受惠快充、USB-C、智慧家電及網通產品需求增加，相關IC出貨可望成長。

在行動裝置方面，林永杰指出，因DRAM等記憶體價格大幅上漲，天鈺推出內嵌RAM的TDDI驅動IC方案，協助客戶降低外部記憶體使用需求，並同步拓展工控、家電等非消費性市場。DDR5 PMIC方面，公司已開發PM5100與PM5120兩代產品，且均已量產，不過目前營收占比不便透露。

林永杰表示，天鈺希望未來3到5年內，將電源管理IC及其他半導體等非顯示類產品營收占比提升至50%以上，使產品結構更加均衡，也成為中長期營運成長動能。

天鈺 營收 半導體

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