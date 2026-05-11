天鈺：第2季營收將較第1季成長 擬調漲產品售價

面板驅動IC廠天鈺董事長林永杰今天表示，第2季包括面板驅動IC及電源管理晶片等產品將全面成長，推升第2季整體營收較第1季成長，下半年營收也將優於上半年；因應成本上揚，將調漲產品售價。

天鈺召開線上法人說明會，說明第1季營運結果。天鈺第1季營收新台幣45.01億元，季增12.98%，毛利率27.8%，較2025年第4季上揚0.04個百分點，歸屬母公司淨利2.24億元，季增18.07%，每股純益1.86元。

天鈺指出，在電子貨架標籤（ESL）產品強勁成長驅動下，其他半導體營收明顯增長，占總營收比重攀高至34.95%，是第1季營收主要成長動能。

展望未來，林永杰說，第2季營收可望較第1季成長，所有產品線都會成長，下半年業績將比上半年好。隨著成本上揚，天鈺將調漲產品售價。

林永杰表示，第1季包括電源管理及其他半導體產品占總營收比重約46%，希望3到5年內營收比重能夠超過50%。