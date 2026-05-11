群創營收／4月212億元 月減15%、年增11.8%

群創（3481）11日公告今年4月合併營收212.37億元，月減15%，年增11.8%。

群創累計今年前四個月合併營收878.82億元，年增17.3%。今天股價帶量強攻上漲停，上漲2.9元，成交量逾41.4萬張，收32.3元。

AI、高速運算（HPC）晶片掀起先進封裝熱潮，市場傳出，群創布局多年的扇出型面板封裝（FOPLP）打入SpaceX供應鏈之後，成功打響第一砲，台積電（2330）後續在AI、高速運算領域，將與群創就扇出型面板封裝在龍潭廠合作。

對此，群創10日表示，不評論市場傳聞。不過，群創董事長洪進揚在股東會「致股東報告書」中露口風，強調群創半導體先進封裝技術「已站在第一領先群位置」，並在玻璃鑽孔（TGV ）領域超前部署， 與全球一線客戶合作開發技術，搶搭AI、高速運算商機。