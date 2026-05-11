達運光電財報／第1季 EPS 0.11元 寬頻升級、國防標案成兩大成長引擎

達運光電（8045）日前公布每股純益0.11元，達運光電表示，展望第2季維持審慎樂觀看法。隨美國BEAD計畫寬頻基建由規劃轉為實質大規模撥款，帶動北美運營商對DOCSIS 4.0升級的寬頻通訊設備拉貨動能，整體營運有望於今年第3季逐步增溫，加上下半年國防專案陸續落地，雙引擎事業火力全開，將有助於達運光電今年整體營運保持良好的成長動能。

達運光電2026年第1季合併營收為4.43億元，年增42.7％，歸屬於母公司稅後純益為1,073.4萬元，年增103%，每股純益0.11元，在產品組合調整、先進製造中心投資攤提等原因下，營業毛利、獲利較2025年第4季單季減少。

達運光電亦公布4月合併營收為2.34億元，年增95.9％，繳出連續4個月單月營收正成長的成績單；累計2026年1至4月合併營收為6.89億元，較去年同期成長60.1％。

達運光電表示，2026年首季營運迎來「體質轉換與獲利升級」的關鍵節點，整體營運在北美寬頻基建對於公司旗下寬頻傳輸設備基底需求穩固下，疊加AIoT應用於AI影像與熱顯像產品相關之訂單需求穩健增溫，加上國防專案持續推進，挹注公司2026年首季整體營運已明確回升。

隨着美國政府推動的「寬頻公平接取與部署計畫」（BEAD）高達數百億美元的補助於2026年加速進入實質撥款與發包階段外，北卡州資訊科技部（NCDIT）已啟動近7億美元，由「美國救援計畫法」（ARPA）資助的寬頻計畫，且全數預計於今年內完工等。

達運光電認為，針對全美寬頻網路基礎設施升級，不僅要求傳輸速度大躍進，更嚴格落實高品質網路與非紅供應鏈（Clean Network）政策，創造達運光電良好市場的開拓空間。達運光電作為美國知名有線電視運營商，包括Comcast、Charter等的核心技術合作夥伴，深耕北美市場多年，自主研發的強固型戶外寬頻放大器、光節點設備（Optical Node）以及獨步全球的DSIM智慧模組，正完美契合美國汰換寬頻通訊設備的龐大缺口。

此外，達運光電表示，持續保持每年投入平均7％至9％的研發比例 (研發費用占營收比例)，深化寬頻網路及國防物聯網的技術應用開發，同時擴大策略合作夥伴，整合資源，建構跨入高門檻的軍規市場硬實力，尤其在無人機領域方面，繼攜手美國知名國防供應鏈企業Markforged打造的「無人載具先進製造中心」後，新產品線預計將於下半年開始注入新訂單的營收動能。另達運光電更憑藉與機構單位及國際大廠合作開發的高頻、低延遲、抗干擾的無人機無線通訊模組，並整合低軌衛星通訊技術，具備高抗干擾與長距離傳輸能力，成為現代電子戰中不可或缺的通訊大腦。