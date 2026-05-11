崇越營收／4月67.8億元創次高、前四月年增17% 全年拚再寫新猷

Google與AWS強調自研晶片將大量出貨，帶旺台系特殊應用IC（ASIC）業者，研調機構集邦科技也預期，ASIC AI伺服器出貨成長力道將大於輝達的GPU AI伺服器。11日創意（3443）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）盤中都再創歷史新高，世芯-KY、創意衝漲停，聯發科處置中仍大漲逾7%。

2026-05-11 11:14