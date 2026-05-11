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崇越營收／4月67.8億元創次高、前四月年增17% 全年拚再寫新猷
半導體材料通路暨整合服務廠崇越（5434）11日公告4月合併營收達67.8億元，僅次於今年3月單月突破70億元的歷史高點，改寫歷史單月次高紀錄，月減3.1%，年增16.4%。受惠AI、高效能運算（HPC）需求延續，帶動先進製程材料出貨暢旺，崇越第2季開局維持高檔，營運動能持續升溫。
崇越表示，今年第1季營收、稅後淨利及每股稅後純益（EPS）均創單季新高，4月營收延續強勁表現，累計今年前四月合併營收達253.1億元，較去年同期成長17.3%，顯示半導體材料需求仍具支撐。
隨AI伺服器、高效能運算與先進製程應用持續擴大，推升崇越科技相關關鍵材料出貨表現，包括光阻、爐管石英、晶圓載具、研磨液等產品需求暢旺，成為支撐營收維持高檔的重要動能。
展望後市，崇越持續開拓美國、日本與東南亞等海外市場，並以半導體材料銷售及環保綠能工程作為雙成長引擎。公司看好，隨海外布局擴大與半導體客戶需求延續，2026年營運可望維持高檔，全年營收規模有機會再創歷史新高。
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