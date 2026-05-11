崇越營收／4月67.8億元改寫單月次高 AI 帶動半導體材料需求

AI浪潮帶動半導體先進製程持續推進，崇越（5434）11日公告4月營收，繼今年3月創下單月破70億元的歷史里程碑後，4月營收動能依舊強勁，達67.8億元，創下歷史單月次高，年增率達16.4%。

崇越科技第1季營收、淨利及 EPS 均創下單季新高紀錄，第2季開局延續成長軌道，累計前四月合併營收達253.1億元，較去年同期成長17.3%，展現亮眼的成長動能。

隨 AI、高效能運算（HPC）應用持續擴大，推升崇越科技相關關鍵材料─光阻、爐管石英、晶圓載具、研磨液等出貨暢旺。展望未來，隨著崇越科技持續開拓美國、日本、東南亞等海外市場，以及半導體材料銷售與環保綠能工程雙引擎帶動下，預期2026年營運將維持高檔，全年營運規模有望再創歷史新高。