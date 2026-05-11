眾達擴大事業版圖 盤中急拉漲停

眾達-KY（4977）上週五暫停交易，宣布收購品固集團100%股權，正式跨足高精密塑膠及金屬機構元件領域，以利發展矽光子共同封裝技術（CPO）相關精密機構件產品。今日恢復交易，早盤震盪過後，於盤中急拉，股價一度亮燈漲停，暫報246元，上漲18元，漲幅近8%。

眾達-KY表示，在資料中心的急遽擴張下，矽光子共同封裝技術（CPO）將會成為未來最關鍵的核心技術，其中需要許多精密材料機構件，因此本次併購，將用於實現光電元件、驅動IC與特殊應用積體電路（ASIC）、圖型處理器（GPU）交換器晶片及 ELSFP（外部光源）所需精密物理支撐定位，與低耗損連接。此外，相關精密產品亦可拓展至電動車、航太、國防與生醫領域進行應用。

眾達-KY表示，透過這次併購品固跨足高精密塑膠及金屬等元件領域，增加零組件自製率，將會優化現有產品設計與成本結構。