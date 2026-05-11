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鴻勁飆6,380元天價！市值衝1.15兆超車中信金 AI測試訂單爆發

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
鴻勁精密成長動能強勁。鴻勁精密/提供
鴻勁精密成長動能強勁。鴻勁精密/提供

AI測試設備需求持續爆發，鴻勁（7769）11日強勢鎖漲停6,380元，再創掛牌以來新天價，位列台股第三大千金股，市值衝上1.15兆元，一舉超越中信金（2891）與中華電（2412）。AI、HPC與ASIC訂單全面放量，帶動設備族群辛耘（3583）、家登（3680）同步亮燈。

鴻勁發言人翁德奎指出，目前AI、HPC與ASIC相關應用已成為最核心成長動能，訂單占比自去年的72%進一步攀升至今年第1季的78%，終端客戶以美國為主、占比約57%。因應需求強勁，公司已啟動大規模產能擴張計畫，包括廠房使用面積增加25%、加工件採購提升40%、人力擴編50%，整體產能預計可提升逾40%。

從營運表現來看，鴻勁2026年第1季營收達107.25億元，季增5.63%、年增81.1%，連九季改寫新高；4月營收43.63億元，年增111.83%，累計前4月營收年增近九成，成長動能維持高速。

在應用面布局上，鴻勁已深入AI供應鏈多個關鍵節點。公司透露，共同封裝光學（CPO）相關測試設備已出貨數百台ASIC switch IC FT ATC機台，並與國際設備廠合作開發光電同測FT機台，預計第4季完成量產驗證。此外，TPU、LPU、CPU與GPU測試設備已陸續取得訂單，將於第2至第3季集中出貨。

同時，低軌衛星通訊與WMCM應用也持續推升需求，其中WMCM已於上半年開始出貨並持續追加訂單，顯示AI應用已從雲端延伸至多元高階運算場景。

市場人士指出，隨AI晶片功耗與複雜度持續提升，測試時間拉長、溫控要求提高，使高階測試設備成為供應鏈關鍵瓶頸之一。鴻勁憑藉FT ATC溫控與高併測技術優勢，成功切入NVIDIA與全球雲端服務供應鏈，受惠程度明顯放大。

值得一提的是，鴻勁自去年11月以承銷價1495元掛牌以來，不到半年股價已飆升至6380元，漲幅高達326.75%，成為台股最具爆發力的新興AI設備股之一。法人認為，在AI基礎建設長線擴張與測試需求持續升溫下，後續營運仍具成長動能，但短線漲幅已大，評價面與資金輪動仍需留意。

鴻勁

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