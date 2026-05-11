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外資估智邦2028 EPS 達144元 調升其目標價
智邦（2345）11日盤中一度達2,610元亮燈漲停， 美系券商最新報告調升其目標。
智邦4月營收優於美系券商預期，券商通路訪查已確保取得交換器晶片，預期第2季交換器業務動能強勁，且毛利率持續擴張。最新預估第2季營收季增25%，AWS的Trainium 3 預計今年下半年放量成長。隨著新專案導入，NRE也持續進帳。券商上修今、明年每股稅後盈餘（EPS）至83.8/113.9元，預估2028年144元，給予2026第4季志2027年第3季33xPE評價，同步升目標。
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