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外資：味之素確認ABF漲價開始 欣興及南電正面評價不變

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行表示，味之素已確認ABF漲價開始，採取逐客戶調整方式，會考量各客戶情況調漲價格。券商重申對欣興（3037）、南電（8046）正面評價不變。

野村證券先前出具報告指出，ABF載板產業兩個月以來已全面轉為賣方市場，超級循環才剛開始，主要客戶透過長天期合約來鎖定未來產能。野村將ABF載板龍頭股欣興目標價從600元大幅調高到1,350元，重申「買進」評級。

大和資本證券則調高南電目標價到1,222元；統一投顧則認為南電有機會被納入MSCI季度調整新增成分股之一。

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