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00981A加碼、緯穎股價再創新高 外資升首選並調高目標
緯穎（6669）11日股價再創新高，早盤一度攻到5,300元，美系大行升至「Top Pick」（首選）並同步升目標。
緯穎2026年第1季每股稅後盈餘（EPS）75.95元優於美系大行預期，鑑於代理式AI推升CPU需求，券商最新預估今年一般性伺服器出貨量能年增四成。另外，ASIC/GPU 專案仍持續推進，AWS T2有增加，T3在今年下半年量產，也有AMD案及Oracle 的 VR200。券商上修2026-2028年EPS至357.5/466.8/539.4元，以2027年17xPE評價。
主動統一台股增長（00981A）上周五（8日）也加碼緯穎，加碼228張、約11.86億元，持股共2,047張，持股比重約4%。
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