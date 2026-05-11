快訊

賴瑞隆領先柯志恩16% 比陳其邁還強不是假民調？

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞科重返300元領軍！記憶體多頭噴發 缺貨＋MSCI＋三星罷工點火

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體族群11日全面點火。(路透)
記憶體族群11日全面點火。(路透)

記憶體族群11日全面點火，凌航（3135）、群聯（8299）同步跳空漲停，南亞科（2408）強勢站回300元大關，華邦電（2344）、宜鼎（5289）、廣穎（4973）、創見（2451）等同步飆漲，族群買盤幾近全面噴發。市場除追逐AI帶動的缺貨與漲價題材外，也同步押寶MSCI調整與三星罷工風險，推升記憶體成為盤面最強主流之一。

盤面上，南亞科早盤強漲重返300元之上，貢獻大盤近32點漲點；凌航、群聯更直接跳空鎖漲停，華邦電、宜鼎、廣穎同步亮燈，創見、晶豪科（3006）也頻頻觸及漲停，旺宏（2337）、力積電（6770）等同步走揚，族群呈現全面擴散格局。

市場情緒同步受到國際記憶體股帶動。費城半導體指數上周五勁揚5.5%、續創歷史新高，美光單日暴漲15%；韓股方面，三星電子11日盤中大漲逾6%，SK海力士更一度狂飆超過11%。

AI需求則成為本波最大基本面支撐。美光執行長Sanjay Mehrotra近日直言，AI仍處於「早期階段」，隨推論需求爆發，Token數量快速成長，高頻寬、大容量記憶體已成為戰略資產，但供給端短期根本無法快速擴產。

在台廠方面，華邦電受惠Flash與DRAM需求回溫、ASP上漲與客戶回補庫存，產能利用率維持滿載；法人也看好其16奈米與CUBE布局，將成為下一波成長動能。南亞科則受惠DDR4、LPDDR4供給持續收縮，加上AI伺服器與邊緣運算推升記憶體搭載量，毛利率有望在下半年維持高檔。

此外，MSCI季度調整將於台北時間13日凌晨公布，市場預期台股權重有望獲調升，南亞科、華邦電與群聯均被點名有機會納入成分股，提前吸引資金卡位。

另一項引爆市場聯想的變數，則是三星電子工會預計21日起發動長達18天罷工。法人指出，若談判破局，全球DRAM供應恐受影響3%至4%，NAND供應也可能同步受干擾，進一步加劇市場缺貨預期。

在美掛牌的慧榮（SIMO）總經理苟嘉章也指出，AI推論需求正快速推升DRAM與NAND需求，且NAND缺貨情況甚至可能一路延續至2028年，下半年記憶體價格仍將持續走升。市場認為，在AI、漲價、MSCI與供給風險等多重題材共振下，記憶體族群短線仍是台股資金聚焦核心。

不過，近期記憶體族群漲幅已明顯擴大，市場對缺貨與漲價預期反映速度極快，若後續MSCI調整結果不如預期，或三星勞資協商出現轉圜，加上短線追價資金快速升溫，族群波動恐同步加劇，後續仍需持續觀察報價延續性與終端需求是否能同步跟上。

群聯 華邦電 南亞科 旺宏

延伸閱讀

無懼美伊談判再陷僵局台股開高！台積續弱…記憶體、載板、面板接力續攻

慧榮：NAND價持續看漲

費半創高帶動亞洲晶片股全面爆發 韓日股同步改寫紀錄

南亞科、旺矽 挑逾120天

相關新聞

鴻勁飆6,380元天價！市值衝1.15兆超車中信金 AI 測試訂單爆發

AI測試設備需求持續爆發，鴻勁（7769）11日強勢鎖漲停6,380元，再創掛牌以來新天價，位列台股第三大千金股，市值衝上1.15兆元，一舉超越中信金（2891）與中華電（2412）。AI、HPC與ASIC訂單全面放量，帶動設備族群辛耘（3583）、家登（3680）同步亮燈。

00981A加碼、緯穎股價再創新高 外資升首選並調高目標

緯穎（6669）11日股價再創新高，早盤一度攻到5,300元，美系大行升至「Top Pick」（首選）並同步升目標。

南亞科重返300元領軍！記憶體多頭噴發 缺貨＋MSCI＋三星罷工點火

記憶體族群11日全面點火，凌航（3135）、群聯（8299）同步跳空漲停，南亞科（2408）強勢站回300元大關，華邦電（2344）、宜鼎（5289）、廣穎（4973）、創見（2451）等同步飆漲，族群買盤幾近全面噴發。市場除追逐AI帶動的缺貨與漲價題材外，也同步押寶MSCI調整與三星罷工風險，推升記憶體成為盤面最強主流之一。

雲端大廠自研晶片出貨爆發 ASIC三雄再創新高 世芯-KY、創意攻漲停

Google與AWS強調自研晶片將大量出貨，帶旺台系特殊應用IC（ASIC）業者，研調機構集邦科技也預期，ASIC AI伺服器出貨成長力道將大於輝達的GPU AI伺服器。11日創意（3443）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）盤中都再創歷史新高，世芯-KY、創意衝漲停，聯發科處置中仍大漲逾7%。

群創FOPLP封裝大爆發？傳攜手台積電搶AI肥單 29萬張買單高掛漲停

AI、高速運算（HPC）需求持續引爆先進封裝熱潮，市場點名群創（3481）布局多年的扇出型面板封裝（FOPLP）正式進入收割期。群創11日開高後不到15分鐘即攻上漲停32元鎖死，排隊買單突破28萬張，人氣爆棚，並帶動友達（2409）、彩晶（6116）同步走強，FOPLP概念股全面升溫。

飛捷強勢漲停 首季EPS達2.51元、創單季歷史新高

飛捷（6206）公告2026年第1季財報暨4月合併營收，首季獲利表現強勁，單季毛利額、營業利益、稅前淨利及每股盈餘（EPS）同步刷新歷史單季紀錄。4月單月營收亦展現爆發力，顯示本業接單動能暢旺；財報、營收利多，帶動飛捷11日股價早盤直攻漲停板130.5元，上漲11.5元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。