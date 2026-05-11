南亞科重返300元領軍！記憶體多頭噴發 缺貨＋MSCI＋三星罷工點火

記憶體族群11日全面點火，凌航（3135）、群聯（8299）同步跳空漲停，南亞科（2408）強勢站回300元大關，華邦電（2344）、宜鼎（5289）、廣穎（4973）、創見（2451）等同步飆漲，族群買盤幾近全面噴發。市場除追逐AI帶動的缺貨與漲價題材外，也同步押寶MSCI調整與三星罷工風險，推升記憶體成為盤面最強主流之一。

盤面上，南亞科早盤強漲重返300元之上，貢獻大盤近32點漲點；凌航、群聯更直接跳空鎖漲停，華邦電、宜鼎、廣穎同步亮燈，創見、晶豪科（3006）也頻頻觸及漲停，旺宏（2337）、力積電（6770）等同步走揚，族群呈現全面擴散格局。

市場情緒同步受到國際記憶體股帶動。費城半導體指數上周五勁揚5.5%、續創歷史新高，美光單日暴漲15%；韓股方面，三星電子11日盤中大漲逾6%，SK海力士更一度狂飆超過11%。

AI需求則成為本波最大基本面支撐。美光執行長Sanjay Mehrotra近日直言，AI仍處於「早期階段」，隨推論需求爆發，Token數量快速成長，高頻寬、大容量記憶體已成為戰略資產，但供給端短期根本無法快速擴產。

在台廠方面，華邦電受惠Flash與DRAM需求回溫、ASP上漲與客戶回補庫存，產能利用率維持滿載；法人也看好其16奈米與CUBE布局，將成為下一波成長動能。南亞科則受惠DDR4、LPDDR4供給持續收縮，加上AI伺服器與邊緣運算推升記憶體搭載量，毛利率有望在下半年維持高檔。

此外，MSCI季度調整將於台北時間13日凌晨公布，市場預期台股權重有望獲調升，南亞科、華邦電與群聯均被點名有機會納入成分股，提前吸引資金卡位。

另一項引爆市場聯想的變數，則是三星電子工會預計21日起發動長達18天罷工。法人指出，若談判破局，全球DRAM供應恐受影響3%至4%，NAND供應也可能同步受干擾，進一步加劇市場缺貨預期。

在美掛牌的慧榮（SIMO）總經理苟嘉章也指出，AI推論需求正快速推升DRAM與NAND需求，且NAND缺貨情況甚至可能一路延續至2028年，下半年記憶體價格仍將持續走升。市場認為，在AI、漲價、MSCI與供給風險等多重題材共振下，記憶體族群短線仍是台股資金聚焦核心。

不過，近期記憶體族群漲幅已明顯擴大，市場對缺貨與漲價預期反映速度極快，若後續MSCI調整結果不如預期，或三星勞資協商出現轉圜，加上短線追價資金快速升溫，族群波動恐同步加劇，後續仍需持續觀察報價延續性與終端需求是否能同步跟上。